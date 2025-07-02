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        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada Gülhayat Aydın (52) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:20
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        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada Gülhayat Aydın (52) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde meydana geldi. İsa K. (55) yönetimindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin K. (59) kontrolündeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki Gülhayat Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İsa K. ile yanındaki Birsen K. (52), Uğurcan E. (25) ve Ö.K. (6) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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