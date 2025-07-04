Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti

        AMASYA'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse (35), tartıştığı eşi Kader Köse'yi (30) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse (35), tartıştığı eşi Kader Köse’yi (30) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse ile eşi Kader Köse arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Köse, eşine ateş etti. Kader Köse kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Köse bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan mahallelerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Köse çiftinin cenazeleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ‘ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ’

        Oğlunun cenazesini teslim alan Nurdan Köse, “Ah Yunus’um, niye kıydın canına, çocuklarına da mı acımadın” diyerek gözyaşı döktü. Yunus Köse’nin amcası Hüseyin Köse ise “Olaydan önce annesini arayıp helallik istemiş. Sonra da bu acı olay yaşandı” dedi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü

        Benzer Haberler

        Amasya'da kuru soğan hasadı başladı
        Amasya'da kuru soğan hasadı başladı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi
        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi
        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı