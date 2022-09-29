Hamamözü'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

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​​​​​​​AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Abdullah Emre Özefe başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Özefe, istek ve taleplerini dinledi.

Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıya Emniyet Amiri Özkan Şener ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Erdoğan da katıldı.

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