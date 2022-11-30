Amasya'da yol kenarındaki tezgahlardan 46 çuval soğan çalan zanlı yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yol kenarındaki tezgahlardan soğan çalan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Caddesi'nde yol kenarında yöresel ürünler satan Şükrü Altundağ ve Nagi Gül, sabah tezgahlarında soğan çuvallarının eksik olduğunu görünce polise başvurdu.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptığı incelemede, tezgahlardan 46 çuvaldaki yaklaşık 700 kilogram soğanı çalan zanlının Ali A. olduğu belirlendi.
Zanlı, ilçe merkezinde gözaltına alındı. Hamamözü ilçesinde satıldığı tespit edilen soğanlar da bulunarak sahiplerine teslim edildi.