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Amasya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Amasya'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AMASYA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Amasya'da inşa edilecek 1150 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde bir konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kuraların çekildiğini belirtti.

Yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "'Atalarımızın ahirette iman, dünyada mekan' diye bir sözü vardır. Tabii buradaki mekan, hayatı idamenin asgari şartlarından birine kavuşma anlamındadır. Devletimiz de son 20 yılda TOKİ marifetiyle, mimarisinden mühendisliğine, peyzaj düzenlemelerinden sosyal ve kültürel tesislerine kadar, bu alanda ortaya güzel eserler çıkarmış ve çıkarmaya da devam etmektedir." dedi.

Bu çalışmada en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyleyen Masatlı, "Bu proje ile ülkemiz genelinde 250 bin sosyal konut inşa edilerek, çok uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine teslim edilecektir. Bu büyük proje dahilinde, ilimizde de toplam bin 150 konut inşallah 2 yıl içinde tamamlanarak, sahiplerine teslim edilecektir." diye konuştu.

23 bin 692 başvurunun yapıldığı proje için TOKİ tarafından Amasya merkezde 180, Merzifon'da 150, Suluova'da 251, Taşova'da 100, Gümüşhacıköy'de 100, Ziyaret beldesinde 87, Göynücek'te 125 ve Hamamözü’nde 157 olmak üzere, toplam 1150 konut inşa edilecek.


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