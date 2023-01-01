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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hamamözü'nden Gümüşhacıköy'e giden Ünal Kiremit yönetimindeki 38 VF 336 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Umut Çemrek'in kullandığı 06 MUR 46 plakalı otomobil Gümüş mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 38 VF 336 plakalı otomobil şarampole devrildi, 06 MUR 46 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

06 MUR 46 plakalı otomobili söndüren Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada sürücüler ile 06 MUR 46 plakalı otomobildeki Eren ve Yurdagül Bolat yaralandı.

Yaralılar Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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