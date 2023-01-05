Milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'da mezarı başında anıldı

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AMASYA (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, burada yaptığı konuşmada, Kaplan'ın ülke sporuna ve ufkuna büyük katkılar sağladığını belirterek, "Her ilin ülkeye ve dünyaya açılan bir kapısı vardır. Yaşadığı döneme damgasını vuran insanlar göçüp gitseler de şehirlerini taşımaya devam ederler. Varlıkları hep rol model olur. Yokluklarında da hikayeleri, konumlarını devam ettirir. Tıpkı büyük şampiyon Hamit Kaplan'ın bize ışık olduğu gibi. Bir millet kahramanlarıyla yaşar ve anılırlar." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, Kaplan'ın mezarına çelenk koydu. Mezarlıktaki anma programının ardından Hamit Kaplan Müze Evi gezildi.

Anma programına Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Hamamözü Kaymakamlığı ile Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında çekimleri tamamlanan ve Hamit Kaplan'ın hayatını konu alan "Pehlivan" isimli belgeselin ilk gösterimi, Hamamözü Adil Candemir Çok Programlı Lisesi'nde gerçekleştirildi.

"Pehlivan" belgeselinin gösterimi, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde de yapılacak.





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