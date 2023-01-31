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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şendur köy ziyaretlerine devam ediyor

AA

Kaymakam Şendur köy ziyaretlerine devam ediyor

AMASYA (AA) - Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Şendur, Dedeköy ve Göçeri köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Şendur, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettikleri söyledi.

Vatandaşların refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını dile getiren Şendur, "Sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.



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