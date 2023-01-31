Göynücek Belediyesinde en düşük işçi maaşı 12 bin liraya yükseldi

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AMASYA (AA) - Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, belediye bünyesinde çalışan en düşük işçi maaşını 12 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, gazetecilere, işçilerin hakkını her zaman gözettiklerini, onlar için en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Fikirlerinin, inançlarının kendilerine hakkın ve hukukun safında olmayı emrettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimize refah seviyesini yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla asgari ücrete gelen artışı da göz önünde bulundurarak maaş iyileştirmesi yapıyoruz. Böylelikle en düşük işçi maaşı 12 bin lira olarak belirlerken, Ramazan Bayramı'nda bin lira, Kurban Bayramı'nda ise 2 bin lira ikramiye veriyoruz. Ayriyeten doğum yardımı olarak 1500 lira destekte bulunuyoruz."







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