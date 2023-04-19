Amasya Valisi Masatlı, Göynücek'te muhtarlarla bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Göynücek'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, kaymakamlıktaki toplantıda, Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağlı olarak vatandaş ve hizmet odaklı anlayışla halka en iyi hizmeti vermek ve en kısa sürede çözüm üretmek için çaba sarf edildiğini söyledi.

Muhtarlarla sorunların çözümü ve taleplerin dinlenilmesi için bir araya geldiklerini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'mizin bir gereği olarak ilimizde yaşayan bütün insanlarımıza ulaşmak, yöneticilerimizin taleplerini ve isteklerini dinlemek, bu taleplere anında cevap bulmak ve gerekli çalışmaları başlatmak üzere muhtarlar toplantılarımızı yapıyoruz. Bizler bir karar alırken veya herhangi bir işi yürütürken, özellikle muhtarlarımızın çok önemli destek ve katkılarını görmekteyiz. Bu bakımdan muhtarlarımızı ve muhtarlık müessesesini çok önemsiyoruz. Muhtarlarımızın söylemleri bizlerin yapacağı işlerde bir anlamda kılavuz olmaktadır."

Toplantıya Göynücek Kaymakam Vekili Mücahit Aydoğdu, İil Genel Meclisi üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.





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