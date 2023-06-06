Gümüşhacıköy HEM yıl sonu sergisi açıldı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, HEM'de düzenlenen serginin açılışında yaptığı açıklamada, özellikle genç kızların ve ev hanımlarının rağbet gösterdiği kurslarla el becerileri ve öz güven kazanmalarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sergide el işi, nakış, oya, alüminyum kabartma gibi birçok dalda çalışma yapıldığını anlatarak Altınöz, "Ortaya yüzlerce eser çıkmış. Her biri birer göz nurudur. Bu kurslara bütün vatandaşlarımız ilgi göstermeli. Bu bağlamda vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme seferberliğine çağırıyorum." dedi.

Gümüşhacıköy HEM Müdürü Eyüp Deniz ise hayat boyu öğrenmenin önemine değinerek, kursiyerlerin sergilediği eserlerin emek ve özveriyle ortaya çıktığını kaydetti.

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