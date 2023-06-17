GÜNCELLEME - Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar kapandı, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

İlçede devam eden sağanak nedeniyle, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası trafiğe açıldı.

Samsun-İstanbul kara yolunun Turna Bağları mevkisinde oluşan su baskını nedeniyle yol tek şeritten veriliyor.

İlçeye bağlı 15 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, köylerde bazı ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu, tarım arazilerinde zarar oluştu.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yeri ve evler hasar gördü. TOKİ konutlarının istinat duvarının çökmesi sonucu, konutların bodrum katları suyla doldu.

Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri tarafından hasar gören yollarda ve tıkanan köprülerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, AA muhabirine, ilçede yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınlarının yaşandığını, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.







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