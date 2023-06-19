Amasya'nın Hamamözü ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı yollar kapandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar kapandı, tarım arazilerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Bazı köylerde kuvvetli yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Kimi yollar ve caddeler ise su baskını nedeniyle kapandı.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bazı mahalle ve yollarımızda su baskınları oldu, ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok, tek tesellimiz bu." dedi.

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