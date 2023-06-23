Hamamözü Belediye Başkanı Bayrakdar, yaşlıları ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bayrakdar, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Yaşlı ve hastaların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Bayrakdar, onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İmkanları dahilinde her zaman vatandaşların sorununu çözemeye gayret ettiklerini ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını anlatan Bayrakdar, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkat eli ve belediyemizin imkanları her zaman için yanınızdadır. Biz sizlere hizmetkarız. Emirlerinizi dinlemeye ve gereğini yapmaya geldik. Hasta ve yaşlı büyüklerimize moral vermek, taleplerini yerine getirmek, bizim için hayır duası alma vesiledir. Beni bir kardeşiniz, evladınız ve hizmetkarınız olarak kabul edin."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.