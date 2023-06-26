Amasya’da trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

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AMASYA (AA) - Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki kazada, alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Zafer Oktay (45) ile eşi Elif Oktay (43) için Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi’nde tören düzenlendi.

Çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Sultan Oktay’ın (89) cenazesi ise, Hamamözü’ne bağlı Umarca köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Sami Erboğa’nın kullandığı 05 KD 947 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Hamamözü’ndeki yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıkan Zafer Oktay yönetimindeki 10 AEV 172 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazanın ardından Oktay'ın kullandığı araç alev alarak yanmıştı. Sürücü Zafer ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay aracın içinde yanarak hayatını kaybetmişti. Kazada diğer sürücü Erboğa ise yaralanmıştı.

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