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        Amasya'daki 21 baraj ve göletin ortalama doluluk oranı yüzde 77 oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:23
        Amasya'daki 21 baraj ve göletin ortalama doluluk oranı yüzde 77 oldu

        AMASYA (AA) - Amasya'da bulunan 21 baraj ve göletin ortalama doluluk oranı, yüzde 77 olarak gerçekleşti.

        Devlet Su İşleri 73. Amasya Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan baraj ve göletlere ilişkin doluluk oranlarını açıklandı.

        Buna göre, il genelinde ortalama yüzde 77 olan 21 baraj ve göletteki doluluk oranları, şu seviyede bulunuyor:

        "Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 23, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 90, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 99,6, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 96,8, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 100, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 91,7, Değirmendere Göleti yüzde 97,6, Doğantepe Göleti yüzde 75, Duruca Göleti yüzde 82,1, İbecik Göleti yüzde 99,4, Ortaköy Göleti yüzde 30,7, Yassıçal Göleti yüzde 100, Ziyaret Göleti yüzde 85,1, Merzifon Paşa Göleti yüzde 89,3, Merzifon Sarıbuğday Göleti yüzde 1,7, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 75,7, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 86,8, Suluova Ladik Gölü yüzde 76,3, Suluova Yedikır Barajı yüzde 80, Taşova Destek Göleti yüzde 100, Taşova Uluköy Barajı yüzde 77,6."

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