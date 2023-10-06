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        Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımı başladı

        Gümüşhacıköy ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği tarafından çevre ilçe ve köylerdeki üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:44
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        Gümüşhacıköy'de haşhaş kapsülü alımı başladı
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        Gümüşhacıköy ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği tarafından çevre ilçe ve köylerdeki üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

        Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, AA muhabirine, Gümüşhacıköy ve Hamamözü'nde 60 köyde TMO tarafından haşhaş kapsülü alımı yapılacağını, fiyatının ise henüz açıklanmadığını söyledi.

        Haşhaş kapsülü alımına 4 Ekim Çarşamba günü başlandığını belirten Çolak, Gümüşhacıköy ve Hamamözü merkez ve köylerinden geçen yıl 300 ton haşhaş kapsülü alındığını, olumsuz seyreden iklim koşulları dolayısıyla bu yıl bu rakamın 150 tona düştüğünü kaydetti.

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