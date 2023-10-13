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        Amasya'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi

        Amasya ve ilçelerinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınanarak, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:14
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterildi
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        Amasya ve ilçelerinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınanarak, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Amasya'da Sultan Bayezid Camisi'nde, Filistin'de hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

        Gümüşhacıköy ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Taşova'da da cuma namazı sonrası bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kınayan dövizler taşıdı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Taşova Orman Köylüleri Derneği Başkanı Kazım Özdemir, İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinlilerin yanında durma zamanı olduğunu belirterek, "İsrail'in başlattığı ateş, kendisini yakacak ateştir. Bugünlerde yaşanan olaylar neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail’in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin'de toprakları işgal edilen ve savunan tüm kardeşlerimize desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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