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        Amasya'da Filistin için kermes düzenlendi

        Amasya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Kadın Kolları tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:35
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        Amasya'da Filistin için kermes düzenlendi
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        Amasya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Kadın Kolları tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

        Sultan Bayezid Camisi'nin avlusunda düzenlenen kermeste, kadınların hazırladığı ürünler ve el işleri satışa sunuldu.

        Kermese İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Doruk, İsrail'i saldırılarından dolayı kınayarak, "Böyle savaşlar son bulsun, çocuklar ölmesin. Kimseye bir şey olmasın artık. Sürekli savaşlar dolayısıyla hayır yapmak, yardımlaşmak istemiyoruz artık, inşallah son olur." dedi.

        Pazar gününe kadar açık olacak kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından Filistin'e ulaştırılacak.

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