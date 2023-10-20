Kaymakam Şendur köy ziyaretlerine devam ediyor

Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Şendur, Dede köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Şendur, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.