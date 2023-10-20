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        Hamamözü Kaymakamı Şendur okulları ziyaret etti

        Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, ilçede bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu ile Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:48
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        Hamamözü Kaymakamı Şendur okulları ziyaret etti
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        Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, ilçede bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu ile Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Şendur, öğretmenlerin de taleplerini dinledi.

        Okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Şendur, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

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