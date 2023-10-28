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        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:37
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        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        İlçe Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Efe Kılıç ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Törene ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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