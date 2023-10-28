Taşova'da fener alayı düzenlendi
Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
İlçe Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde yüz metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle millet bahçesine kadar yürüdü.
Millet bahçesinde mehteran gösterisi ve saat 19.23'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Törene Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk , siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.