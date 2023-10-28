Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da fener alayı düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

        İlçe Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde yüz metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle millet bahçesine kadar yürüdü.

        Millet bahçesinde mehteran gösterisi ve saat 19.23'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

        Törene Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk , siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Merzifon'da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı
        Merzifon'da Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim sergisi açıldı
        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi
        Taşova'da çelenk sunma programı düzenlendi
        Merzifon'da çelenk sunma töreni düzenlendi
        Merzifon'da çelenk sunma töreni düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenle...
        Gümüşhacıköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenle...
        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarmadan "100. yıl" kan bağışı
        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarmadan "100. yıl" kan bağışı