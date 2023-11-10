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        Amasya'da ilkokul öğrencilerinin öncülüğünde Filistin için 3 ton gıda yardımı toplandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, ailelerinin desteğiyle Filistinliler için 3 ton gıda yardımı topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:24
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        Amasya'da ilkokul öğrencilerinin öncülüğünde Filistin için 3 ton gıda yardımı toplandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, ailelerinin desteğiyle Filistinliler için 3 ton gıda yardımı topladı.

        Mehmet Bilgili İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından, "Küçük yüreklerden uzanan yardım eli. Filistin'in yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda toplanan 3 ton kuru gıda malzemesi, okul bahçesinde Filistin'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Şube Başkanlığı yetkililerine teslim edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına öğretmen ve öğrencilerinin duyarlılık göstermesinin kıymetli olduğunu söyledi.

        İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere birçok insanın mağdur olduğunu belirten Davu, "Öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenleri olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Gazze'deki çocuklarımıza ve kadınlarımıza öncelikli olarak bu yardımı planladılar. Gazze'ye gönderilmek üzere Kızılay gönüllü arkadaşlarımıza teslim ettik. Onlar da Kızılay Genel Merkezi aracılığı ile Gazze'deki kardeşlerimize iletecek." diye konuştu.

        Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak da Amasya halkının mazlum Filistin ve Gazze halkı için seferber olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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