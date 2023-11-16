Amasya'da devrilen otobüsteki 20 yolcu yaralandı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 33 yolcu olduğu ve bu kişilerin ilçeye taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.