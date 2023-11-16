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        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen otobüsteki 27 yolcu yaralandı

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:20
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        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen otobüsteki 27 yolcu yaralandı
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        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

        Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Ankara'dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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