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        Hamamözü'nde evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:27
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        Hamamözü'nde evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Amasya’nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamit Kaplan Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Arslan’a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangın, Hamamözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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