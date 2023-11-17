Hamamözü'nde evde çıkan yangın hasara yol açtı
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya’nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamit Kaplan Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Arslan’a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, Hamamözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
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