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        Amasya'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında camdan atlayan 3 kişi ile dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:24
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        Amasya'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında camdan atlayan 3 kişi ile dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilırmak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı bir evde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında camdan atlayan Hüseyin U. (15), Özcan G. (19) ve Tuncay A. (31) ile dumandan etkilenen Rahmi G. (25) ve Arif A. (20) olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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