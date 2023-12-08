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        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:24
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Salih D. idaresindeki 05 ABD 113 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi, sağlık ekiplerince Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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