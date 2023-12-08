Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Salih D. idaresindeki 05 ABD 113 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi, sağlık ekiplerince Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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