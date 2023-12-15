Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Çavuş Pınarı Sokak'ta bulunan bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada evin içinde dedektör ve bilgisayar kullanarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.A. (41), Ü.K. (54), S.Ş. (41) ve E.S. (47) operasyonla gözaltına alındı.

        Kazı için kullanılan dedektörler ve bilgisayar ile kürek, kazma gibi malzemelere ele konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
        Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada
        Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi elektrik arıza ekibi kurtardı
        Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi elektrik arıza ekibi kurtardı
        Amasya Üniversitesinde "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konferansı
        Amasya Üniversitesinde "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konferansı
        Suluova'da tarımsal üretimle ilgili seminer düzenlendi
        Suluova'da tarımsal üretimle ilgili seminer düzenlendi