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        Amasya'da "Duman05 Operasyonu"nda 14 şüpheli yakalandı

        Amasya'da düzenlenen ve "Duman05" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:09
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        Amasya'da "Duman05 Operasyonu"nda 14 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen ve "Duman05" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucu, 44 personelle "Duman05 Operasyonu" düzenlendi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 tabanca mermisi, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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