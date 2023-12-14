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        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:36
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        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
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        Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kent merkezindeki bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen (58), kesim için mezbahaneye getirilen bir boğanın saldırısına uğradı.

        Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan bilen, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bilen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Boğanın, Bilen'e saldırdığı anlar ise mezbahanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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