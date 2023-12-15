Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, Kur'an kursunu ziyaret etti Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Geliştirme Kursu ve Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Vaaz Geliştirme Kursu ve Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Büyükkaymakcı, İlçe Müftüsü Adem Verim ile Vaaz Geliştirme Kursu'na ziyarette bulundu.

Kurs hakkında bilgi alan Büyükkaymakcı, kursiyerlerle sohbet etti.

Ardından Hanife Saygılı Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Büyükkaymakcı, burada da çocuklarla ve kurs öğreticileriyle sohbet etti.

Büyükkaymakcı, "Kur'an kurslarımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın dini ve manevi gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kurslarımızın faaliyetlerini yerinde görmek ve çocuklarımızla sohbet etmek istedik. Kurslarımızda görevli öğreticilerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.