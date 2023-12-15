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        Amasya'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:43
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        Amasya'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yasin A'nın kullandığı 05 ACP 058 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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