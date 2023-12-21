Başkan Üçok, bedensel rahatsızlığı bulunan öğrencinin talebini yerine getirdi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 4 yıldır bedensel rahatsızlığı bulunan Medine Oğuztav'ın talebi üzerine evinin önü belediye tarafından asfaltlandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 4 yıldır bedensel rahatsızlığı bulunan Medine Oğuztav'ın talebi üzerine evinin önü belediye tarafından asfaltlandı.
12. Sınıf öğrencisi Medine Oğuztav'ı evinde ziyaret eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Üçok, Oğuztav'ın talebi üzerine ulaşımını kolaylaştırmak için evinin önünü sıcak asfalt yaptıklarını belirterek, "Genciyle, yaşlısıyla güzel Suluova'mızın her ferdine hizmet ediyor olmaktan, onlara hizmetkar olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yavrumuzun bir talebi oldu bize, biz de memnuniyetle yerine getirdik. Bu çocuğumuzu mutlu etmek, bizleri de mutlu etti." dedi.
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