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        Göynücek'te ÇKS bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:31
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        Göynücek'te ÇKS bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kartal, üretici ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Kartal, çiftçilerin ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden dolayı sıkıntı yaşamamaları adına böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti.

        Toplantıya, köy muhtarları, ilgili STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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