Göynücek'te ÇKS bilgilendirme toplantısı yapıldı
Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili toplantı düzenlendi.
Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili toplantı düzenlendi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kartal, üretici ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Kartal, çiftçilerin ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden dolayı sıkıntı yaşamamaları adına böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti.
Toplantıya, köy muhtarları, ilgili STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.