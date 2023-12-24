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        Amasya'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

        Amasya kent merkezi ve Suluova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:42
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        Amasya'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
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        Amasya kent merkezi ve Suluova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Kent merkezindeki Kirazlıdere ve Nergiz mahallerinde rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi. Bazı ağaçların yola devrilmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçların kaldırılmasının ardından yollar trafiğe açıldı.

        Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

        - Suluova

        İlçe merkezinde 4 binanın çatısının uçması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Ağaçları kökünden söken rüzgar, elektrik direklerini devirdi.

        Araçlarında ve evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, herhangi bir cana zarar gelmemesinden dolayı sevindiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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