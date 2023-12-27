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        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:05
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        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

        Taşova ilçesi Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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