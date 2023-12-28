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        Gümüşhacıköy SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapıldı

        Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:41
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        Gümüşhacıköy SYDV Mütevelli Heyeti'ne üye seçimi yapıldı
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        Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı.

        Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen seçim öncesi Gümüşhacıköy SYDV Müdürü Fatih Bayram, seçime katılan muhtarlara vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Yapılan seçimde, Çay Mahallesi Muhtarı Bircan Maden ve Köseler Köyü Muhtarı İsmail Semiz mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

        Galeri
        Galeri

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