Amasya'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Amasya'da Vali Yımaz Doruk başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, 2023 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapıldı, 2024 yılı yatırım, plan ve hedefleri görüşüldü.

Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'da kamu yatırımlarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Doruk, "Bizler devletimizin temsilcileri olarak, vatandaşlarımızı merkeze alan, onların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı amaç edinen, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanma anlayışıyla çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin belirlediği genel politikaların ilimizde de her düzeyde uygulanması ve beklenen hedeflere ulaşılması için tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışacağız." dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları ve ilgili birimlerim kurum müdürleri katıldı.