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        Amasya'da 2023 yılında CİMER'e 6 bin 591 başvuru yapıldı

        Amasya'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) geçen yıl 6 bin 591 başvuru gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:26
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        Amasya'da 2023 yılında CİMER'e 6 bin 591 başvuru yapıldı
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        Amasya'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) geçen yıl 6 bin 591 başvuru gerçekleştirildi.

        Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Amasya'dan CİMER'e 2023 yılı içinde 6 bin 591 başvuru yapıldı.

        CİMER'e e-Devlet üzerinden 5 bin 639, telefonla 845, posta yoluyla 47, şahsen de 60 müracaat yapıldı.

        İlgili kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gereği yapılmak üzere yönlendirilen başvurular, yasal süresi içinde cevaplandı.

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