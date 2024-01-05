Amasya'da 2023 yılında CİMER'e 6 bin 591 başvuru yapıldı
Amasya'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) geçen yıl 6 bin 591 başvuru gerçekleştirildi.
Amasya'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) geçen yıl 6 bin 591 başvuru gerçekleştirildi.
Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Amasya'dan CİMER'e 2023 yılı içinde 6 bin 591 başvuru yapıldı.
CİMER'e e-Devlet üzerinden 5 bin 639, telefonla 845, posta yoluyla 47, şahsen de 60 müracaat yapıldı.
İlgili kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gereği yapılmak üzere yönlendirilen başvurular, yasal süresi içinde cevaplandı.
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