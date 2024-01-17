Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüşhacıköy Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu ve Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Büyükkaymakcı, ihtiyaçları konusunda okul müdürü Mustafa Acar’dan bilgi aldı.

Büyükkaymakcı, bir araya geldiği öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerle eğitim ve gelecek planları hakkında sohbet eden Büyükkaymakcı, başarılar diledi.

Büyükkaymakcı, "Eğitim, kişinin kendini gerçekleştirmesi ve topluma faydalı bir birey olabilmesi için en önemli unsurdur. Bu nedenle eğitiminizin kıymetini bilin ve derslerinize sıkı çalışın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman çabalayın." diye konuştu.