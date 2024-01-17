Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüşhacıköy Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu ve Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüşhacıköy Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu ve Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okullarda incelemelerde bulunan Büyükkaymakcı, ihtiyaçları konusunda okul müdürü Mustafa Acar’dan bilgi aldı.

        Büyükkaymakcı, bir araya geldiği öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

        Öğrencilerle eğitim ve gelecek planları hakkında sohbet eden Büyükkaymakcı, başarılar diledi.

        Büyükkaymakcı, "Eğitim, kişinin kendini gerçekleştirmesi ve topluma faydalı bir birey olabilmesi için en önemli unsurdur. Bu nedenle eğitiminizin kıymetini bilin ve derslerinize sıkı çalışın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman çabalayın." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zihinsel engelli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
        Zihinsel engelli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu
        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu
        Amasya'da ilkokul öğrencilerine spor branşları tanıtıldı
        Amasya'da ilkokul öğrencilerine spor branşları tanıtıldı
        Amasyalı baba çocukları sayesinde tekvando ile tanıştı
        Amasyalı baba çocukları sayesinde tekvando ile tanıştı
        Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi
        Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi
        Amasya'da ilkokul öğrencileri şehitler için klip hazırladı
        Amasya'da ilkokul öğrencileri şehitler için klip hazırladı