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        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:18
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        Amasya'da sis etkili oldu
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü.

        Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.

        Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Ekipler, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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