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        Amasya'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:35
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        Amasya'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Salih Yılmaz'ın kullandığı 34 JA 7738 plakalı bir kargo firmasına ait minibüs, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, sağlık personelince Suluova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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