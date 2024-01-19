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        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

        Taşova ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemin sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:13
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        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
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        Taşova ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemin sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Efe Kılıç, öğrencilere yarıyıl tatilinde iyi dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Öncelikle iyi birer insan olup ülkelerini çok seveceklerini ve çok çalışacaklarını belirten Kılıç, "Tatil döneminde mutlaka kitap okumalıyız, çok kitap okursak kendimizi ve kelime dağarcığımızı geliştirmiş oluruz. Bu sayede daha bilgili insan oluruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile çalışanlarımıza iyi tatiller diliyorum." dedi.

        Tören, öğrencilere karne ve belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        İlçe genelinde 3 bin 452 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiği öğrenildi.

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