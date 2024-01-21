Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.