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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:45
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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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