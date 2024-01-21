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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:27
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Meray Kavşağı'nda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 1 kilo 736 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçlardaki Ö.K, O.T, M.G. ve R.A. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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