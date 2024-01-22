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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:46
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

        Dereli ve Belevi yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

        Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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