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        Amasya'da şeker komasına giren tır sürücüsü aracın camı kırılarak çıkarıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına girdiği belirtilen sürücü, itfaiye ekiplerince aracın camı kırılarak çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:15
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        Amasya'da şeker komasına giren tır sürücüsü aracın camı kırılarak çıkarıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına girdiği belirtilen sürücü, itfaiye ekiplerince aracın camı kırılarak çıkarıldı.

        Merzifon-Çorum kara yolundaki bir benzin istasyonunun bahçesinde 31 AKC 501 plakalı park halindeki tırın sürücüsü Ümit A’nın uzun süre araçtan çıkmadığını ve hareket etmediğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tırın sağ camını kırarak kapıyı açmayı başardı.

        Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şeker komasına girdiği belirtilen Ümit A'nın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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