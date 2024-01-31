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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınları için kitaplık kuruldu

        Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesince İlçe Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınları için kitaplıklar kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:30
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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınları için kitaplık kuruldu
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        Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesince İlçe Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınları için kitaplıklar kuruldu.

        Halk Kütüphanesinin temin ettiği 220 kitaptan oluşan kitaplıklar, hastanenin çocuk ve yetişkin servisleri gibi bölümlerine yerleştirildi.

        Kütüphane Müdürü Mustafa Barbak, AA muhabirine, hasta ve hasta yakınlarının kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kitaplık oluşturduklarını söyledi.

        Kitaplıklarda Kültür Bakanlığınca yayımlanan çocuk hikaye, masal, roman, süreli yayınlar, kültür sanat, şehircilik, yemek tarifleri gibi çeşitli türlerde kitaplar bulunduğunu belirten Barbak, kitapların her ay değiştirileceğini ifade etti.

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Müdürü Doğan Baysal ise "Hastanemizde kitaplık kurulmasını sağlayan İlçe Halk Kütüphanesi yönetimine teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın ve yakınlarının kitap okuyarak vakit geçirebilmeleri, iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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